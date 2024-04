Meloni: “Al G7 confermeremo il sostegno all’Ucraina”

La tre giorni della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia è iniziata ieri a Pescara, in piazza Primo Maggio, dove in pratica in 72 ore si riuniranno i più alti rappresentanti del Partito guidato da Giorgia Meloni la quale concluderà la manifestazione nella giornata di domani, quando sul palco saranno presenti anche Antonio Tajani per Forza Italia e Matteo Salvini per la Lega. Ma chiaramente è stato il videomessaggio lanciato dal Premier nel pomeriggio e con il quale ha anticipato alcuni temi che saranno trattati a giugno nel corso del G7 in programma in Puglia (dal 13 al 15 giugno a Borgno Egnazia) a catalizzare l’attenzione, a partire dall’annuncio della presenza del Papa (di cui trattiamo a parte). Il Primo Ministro ha detto che nel corso della riunione dei Sette sarà ribadito per prima cosa il sostegno all’Ucraina (“si continuerà a lavorare per una pace giusta e duratura”) e l’impegno per evitare una escalation di violenze in Medioriente (“vogliamo riportare pace, stabilità e sicurezza in tutta la regione”). Ancora, “affronteremo le grandi sfide del nostro tempo, dal nesso clima-energia fino alla sicurezza alimentare. Getteremo insieme le basi per costruire un rapporto nuovo, da pari a pari e in reciproco vantaggio, con le nazioni in via di sviluppo e le economie emergenti, e in particolar con il continente africano. E concentreremo la nostra attenzione sulle questioni migratorie, con l’obiettivo di combattere le reti di trafficanti di esseri umani e gettare le basi per il diritto a non dover emigrare”.

Riserva da sciogliere

C’è grande attesa per il discorso di domani di Meloni perché dovrebbe essere l’occasione in cui scioglierà le riserve in merito alla sua corsa in prima persona alle prossime elezioni europee (la presentazione delle liste deve arrivare entro il primo maggio). “Stiamo tutti aspettando la sua decisione, ma non lo sappiamo ancora”, ha detto ieri il Responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli che sui manifesti che già fanno capolino nelle città italiane e che ritraggono il volto del Premier ha spiegato: “Sono con Giorgia perché ovviamente sia che si candidi sia che non si candidi Fdi punta su Meloni per l’Europa. Pure nel caso in cui non si dovesse candidare alle elezioni europee, resta il Presidente del Consiglio e il nostro leader”.

Premierato in Aula

Tra gli ospiti più attesi di ieri all’interno della conferenza programmatica, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che ha fatto il punto sul timing sulla riforma relativa al Premierato: “Il 30 aprile ci sarà la capigruppo per calendarizzare la sua approvazione in prima lettura. Speriamo di poter incominciare già dalla settimana del 6 maggio, il testo è pronto per andare in Aula, ma deciderà il Presidente del Senato.

Il problema del Mar Rosso

Ospite del panel ‘’Forte, libera e sovrana’, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato un all’allarme sul significativo declino del traffico commerciale (-45%) che attraversa il Mar Rosso, con conseguenze dirette sull’economia italiana: un commercio che

rappresentava un pilastro per il Paese e che portava principalmente prodotti italiani e aveva un impatto significativo sui porti italiani, con una quota del 20-25%. La causa è stata individuata nel cambiamento delle rotte delle navi che ora anziché approdare nei porti italiani, stanno dirigendosi verso altri lidi europei. Crosetto ha definito questa situazione come una “guerra ibrida, farti male senza tirarti una bomba, uccidendo una parte dell’economia italiana”.

