Bollo auto 2009, rottamazione in Abruzzo

La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato un disegno di legge per la rottamazione delle Cartelle relative ai Bolli auto 2009-2010, i cui pagamenti erano stati sospesi nei territori del cratere colpito dal sisma. Il provvedimento sarà ora sottoposto ed esaminato dal Consiglio regionale.

La seduta si è tenuta giovedì 6 aprile nel giorno della ricorrenza del terremoto, una scelta che la Giunta ha voluto fare per esprimere simbolicamente la vicinanza a coloro che lo hanno vissuto e manifestare il rispetto per la sofferenza dell’intera popolazione colpita.

Il Presidente della Regione Marco Marsilio, in merito all’approvazione del disegno di legge, ha dichiarato: “Con questa proposta abbiamo accolto anche l’ordine del giorno presentato dal consiglio comunale dell’Aquila; ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi, che su questo tema ha come sempre svolto un compito sostanziale di rappresentanza e di raccordo fondamentale con gli interessi del territorio. In concreto la Regione adotta una misura analoga a quella che a livello nazionale è stata adottata per la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Una legge con la quale si consente di definire la propria posizione senza aggravio di spese legali o di mora che ad oggi avevano portato ad un aumento anche del 60% l’importo iniziale. Prima di portare questa legge all’approvazione da parte della Giunta ci sono state le necessarie interlocuzioni con il governo nazionale, in particolare con Palazzo Chigi e con il MEF, grazie alle quali abbiamo verificato la legittimità e la linearità di questo percorso. Adesso effettueremo il necessario passaggio in Consiglio per l’approvazione finale”.

Il Senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, esprimendo soddisfazione per l’operato della Giunta Regionale, è così intervenuto: “Grazie al disegno di legge approvato oggi dalla Giunta regionale e che sarà presto all’esame del Consiglio, troverà presto una soluzione la questione dei bolli auto chiesti dalla Regione agli aquilani per le annualità 2009 e 2010. Voglio ringraziare pubblicamente, oltre al presidente Marsilio, il dirigente Fabrizio Giannangeli, con cui ho avuto modo di collaborare gomito a gomito da assessore al Bilancio fino a pochi mesi fa, che ha messo a punto il provvedimento trovando la strada tecnicamente idonea a dare una risposta a centinaia di cittadini. Il provvedimento consentirà la rottamazione delle cartelle nei territori del cratere colpiti dal sisma, bolli il cui pagamento era stato sospeso durante l’emergenza terremoto. Si tratta di una risposta che non solo ha valore simbolico, arrivando peraltro proprio nel giorno dell’anniversario del sisma, ma anche concreta e coerente con le battaglie fatte negli anni in sede nazionale ed europea per la restituzione delle tasse sospese”. Guido Liris ha inoltre precisato sul tema: “La legge consentirà di definire la propria posizione senza aggravio di spese legali o di mora che ad oggi avevano portato ad un aumento anche del 60% l’importo iniziale”.

