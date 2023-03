La “Ruetta d’Italia” è la via più stretta d’Italia e si trova in Abruzzo a Civitella del Tronto in provincia di Teramo.

Questa stradina (rue in francese vuol dire proprio strada) larga appena 40 centimetri, tanto da fregiarsi del titolo, vede le sue origini nel mondo delle strategie militari, infatti, in epoca medievale, costruire passaggi stretti era molto in uso per garantire non solo la difesa, ma anche per scoraggiare le incursioni di eventuali invasori di poterli colpire alle spalle in qualsiasi momento; oggi, superate le strategie militari queste stradine rappresentano una particolarità che merita di essere visitata.

La strettissima via dalla forma a imbuto è lunga 40 cm per mezzo metro, poi prosegue allargandosi fino a 66 centimetri fino a diventare un normale vicolo; quella della Ruetta d’Italia è una caratteristica capace di attrarre migliaia di turisti ogni anno, sia perché è segnalata nientemeno che da siti internazionali e sia perché da sempre attraversarla rappresenta una vera e propria sfida.

Tuttavia, diversi sono i borghi italiani che rivendicano il primato della via più stretta: a Termoli, in Molise, c’è la “Rejicelle” una strada larga 41 cm; ad Andria, in Puglia, troviamo il vicolo “San Bartolomeo” largo 42 cm; a Ripatransone, nelle Marche, quella di “Vico Ciacianella” largo 43 cm e nel borgo antico di Lucera, una di 45 cm rispetto ai 50 centimetri del “vicolo del Bacio”, un vero e proprio pertugio a Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo.

A rivendicare il titolo della strada più stretta d’Italia si è aggiunta Candela, comune in provincia di Foggia, con la sua “Trasonna”, una stradina con una larghezza media di 40 centimetri.

Il sindaco di Candela, Nicola Gatta, ha annunciato di voler contattare lo staff del Guinness per ottenere un’apposita certificazione, in quanto fu proprio lui nel 2015 a portare alla ribalta la questione dopo aver appreso, da alcuni tecnici comunali che seguivano i lavori di riqualificazione della città vecchia, le esatte misure della viuzza.

