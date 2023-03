L’isola di Favignana, un’importante meta turistica

Favignana (in siciliano Faugnana) è un’isola italiana appartenente all’arcipelago delle Egadi in Sicilia, area tutelata dalla Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali della Regione Siciliana. Il nome di Favignana, deriva dal latino “favonius” termine con cui i Romani indicavano il vento caldo proveniente da ovest.

La Riserva Marina delle Isole Egadi, con diverse spiagge di finissima sabbia bianca, si è affermata nel tempo come importante meta turistica. Favignana, soprannominata per la sua forma “grande farfalla sul mare”, offre ai visitatori paesaggi marini e terrestri di straordinaria bellezza ed è la destinazione ideale per gli amanti delle spiagge e gli appassionati escursioni subacquee; con il suo paesaggio vario e diversificato, per tutto il perimetro della costa, rocciosi e sabbiosi, Favignana è una destinazione che offre spiagge paradisiache circondate da natura incontaminata e paesaggi mozzafiato.

Lungo i suoi 33 km di costa, l’isola ospita baie e calette di scogli con un mare turchese e paesaggi dai colori davvero unici. Tra le spiagge più famose dell’isola troviamo: Cala Rossa, una spiaggia immersa in uno scenario naturale davvero suggestivo, nascosta tra pareti di tufo; Cala Azzurra, un lido circondato da scogli, ma di facile accesso; Cala Rotonda, una piccola spiaggia di ciottoli dalle cui acque emerge il famoso “Arco di Ulisse”, un arco di pietra formatosi grazie all’erosione e Cala del Pozzo, un’altra delle spiagge libere ed incontaminate dell’isola.

La vegetazione, con vari aspetti parecchio distintivi, è così ricca che Favignana è diventata anche meta di botanici e naturalisti di tutto il mondo: essa è una delle poche isole minori siciliane in cui siano presenti i rospi smeraldini siciliani, ed alcuni interessanti endemismi quali il cavolo marino, il fiorrancio marittimo e la finocchiella di Boccone. Organizzare una vacanza a Favignana, significa scoprire luoghi che sembrano essere stati dimenticati e che sono dei veri e propri “paradisi terrestri”.

