Camper finisce in un dirupo: paura per una coppia di nonni con la nipotina

La tragedia è sfiorata in Abruzzo, nella tarda mattinata di domenica scorsa, per due nonni con la nipotina usciti fortunatamente incolumi da una brutta sventura in camper. I soccorritori hanno spiegato che il mezzo è finito in un dirupo all’ingresso di una curva piuttosto “importante” della Statale 614; provvidenzialmente, grazie agli alberi presenti lungo il dirupo, la corsa del mezzo si è arrestata permettendo così alla squadra soccorritrice di trarre in salvo i suoi occupanti. Secondo una prima ricostruzione, all’imbocco della curva, l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Valoroso il gesto del comandante della polizia locale di Lettomanoppello (Pescara) e del carabiniere Domenico Di Biase che, arrivati sul posto, hanno subito notato una bimba a bordo. Raggiunto il camper, scesi lungo l’impraticabile dirupo, gli agenti hanno rotto il vetro posteriore del mezzo, riuscendo così a salvare la piccina per prima. I vigili del fuoco di Alanno, con il supporto dell’autogrù e il “Drago VF 52” del reparto volo di Pescara, dopo aver messo in sicurezza il camper, hanno potuto tirar fuori i nonni della piccola, incastrati nell’abitacolo; i soccorritori medici, giunti nel luogo dell’incidente, hanno accertato che i tre fortunatamente erano rimasti illesi.

