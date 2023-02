Influenza stagionale: Veneto tra le regioni più colpite

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Molte regioni italiane stanno facendo i conti con la classica stagione dell’influenza stagionale ma una delle regioni più colpite risulta essere il Veneto secondo il report del sistema di sorveglianza epidemiologica del contagio nell’ambito della rete Influnet. Nell’ultima settimana in Veneto sono 32.574 (contro i 29.176 della scorsa) i casi stimati di influenza stagionale per un totale complessivo da inizio stagione di 776.392 L’incidenza generale è pari a 6,71 casi per mille abitanti (contro 6,01 casi per mille abitanti della...