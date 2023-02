Le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio “sicuramente hanno un grandissimo valore politico nazionale”, e in particolare in Lombardia “Berlusconi è assolutamente in prima linea nel sostenere Attilio Fontana”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano Regionali dell’agenzia Italpress.

