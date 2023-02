Da Ue 2Mln per il settore ortofrutticolo toscano

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Con l’approvazione da parte della regione Toscana, le Organizzazioni di produttori ortofrutticole potranno destinare gli oltre due milioni di euro finanziati dalla Unione europea a investimenti mirati sia all’innovazione tecnologica delle loro imprese che a nuovi progetti di ricerca sulla qualità dei prodotti per valorizzare il settore. “Queste risorse rappresentano un importante aiuto per aumentare la competitività delle aziende ortofrutticole toscane, in una logica di innovazione e sostenibilità della filiera. Ancora una volta tengo a sottolineare l’importanza che ha...