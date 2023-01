Pioggia, freddo e neve su tutta Italia

Il maltempo si abbatte in tutta Italia con pioggia, freddo e neve ed è stata diramata allerta gialla nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria.

Sono infatti in arrivo correnti di aria fredda dal Nord Europa e ciò determinerà ancora possibili forti nevicate su molte delle regioni del nostro Paese. Già dalla giornata odierna le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di temporali e violente raffiche di vento.

Non ci saranno solo piogge intense sulla nostra Penisola, ma potrebbe tornare anche la neve, in particolare al Centro e al Nord. Nei giorni a seguire continuerà a insistere una circolazione depressionaria che richiamerà venti freddi nordorientali.

In questo contesto ci saranno precipitazioni sulle regioni adriatiche centrali, sulle isole maggiori e poi sui settori ionici, con fiocchi fino a quote di collina. Altrove invece condizioni meteo più stabili. Successivamente, gli ultimi aggiornamenti propendono per una nuova fase molto fredda a causa dell’ingresso di una massa d’aria gelida di origine artico-continentale che dalla Russia potrebbe raggiungere il nostro Paese, con calo delle temperature soprattutto al Centro-Nord.