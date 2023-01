Sponsor

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro, dopo l’arresto avvenuto a Palermo, è stato trasferito in nottata a Pescara con un volo militare e poi trasferito nel carcere dell’Aquila, una struttura di massima sicurezza che in passato ha già ospitato personaggi di spicco della criminalità organizzata. Intanto è stato trovato l’ultimo covo del boss: è in vicolo San Vito nel centro di Campobello di Mazara, nel trapanese.abr/gsl