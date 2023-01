A Bari il progetto “NauticiinBlu” di Marevivo

Le ragazze e i ragazzi delle classi terze del Nautico Euclide Caracciolo saranno i primi ad essere impegnati impegnati in una full immersion di quattro giorni fino al 20 gennaio, sia in attività indoor che outdoor con lezioni in aula tenute da docenti, esperti del settore e comunicatori e uscite didattiche sul territorio. In particolare, mercoledì 18 si svolgeranno presso la sala consiliare del Comune di Bari due lezioni frontali, mentre martedì 17 effettueranno una pulizia dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia Pane e Pomodoro, guidati dai biologi del Centro regionale Mare ARPA Puglia, un’eccellenza del territorio pugliese che svolge numerose attività finalizzate alla tutela dell’ambiente marino e costiero e degli ecosistemi marini. La novità di quest’anno è inoltre una visita guidata al Museo di Scienze della Terra di Bari.

