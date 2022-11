Ministero del lavoro e autonomi, al via tavolo di confronto

Aggregazioni tra professionisti, equo compenso, previdenza, sussidiarietà, formazione e orientamento. Sono questi i temi affrontati nel corso del primo appuntamento del ministero del Lavoro con le rappresentanze dei professionisti autonomi. Nella sede di via Veneto, il ministro Marina Calderone ha chiesto proposte e riflessioni da affrontare in un’agenda fitta di appuntamenti per i molti argomenti emersi durante l’incontro, volendo lavorare in parallelo con la rappresentanza delle professioni regolamentate e quella delle professioni ex lege n. 4/2013 che verranno ascoltate martedì 15 novembre.

“L’intento è quello di cogliere le sfide di questo tempo e di come rispondere con soluzioni pragmatiche alle tante sollecitazioni in atto – ha affermato il ministro Calderone -. Lavoriamo per obiettivi e su aspetti concreti, dando attuazione a quel tavolo per gli autonomi previsto dalla legge n. 81/2017: un punto di partenza per ripensare il rapporto delle professioni con le istituzioni e la collettività”.