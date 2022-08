Il mondo dello sport alleato del mare

A Santa Maria di Castellabate si è svolta la nuova tappa di “Mediterraneo da Remare”, una iniziativa per raccogliere le plastiche disperse nel mare per mezzo di kayak, barche a vela e una WaterBike con retini. All’iniziativa hanno partecipato Fondazione Univerde, il CONI Campania e la guardia Costiera.

“Il mondo dello sport è un naturale alleato dell’ambiente e queste iniziative lo confermano. Dobbiamo dotare la Guardia Costiera e i Comuni di strumenti utili per controllo e prevenzione a partire da Droni e intelligenza artificiale. Dobbiamo realizzare una vera rivoluzione Ecodigital per bloccare chi inquina mari e spiagge usando educazione, prevenzione e repressione”. Ha affermato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde. “Proprio con questo evento di oggi possiamo avviare il nostro impegno per festeggiare i 900 anni del comune di Castellabate” ha concluso.

Il sindaco Marco Rizzo ha annunciato l’impegno per un ufficio della transizione Ecodigital e il comandante della Guardia Costiera Attilio Daconto ha ribadito il forte impegno per vigilanza e informazione specie in queste settimane di massima pressione turistica.