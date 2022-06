Imprese femminili, presentate al Mise oltre 8.000 domande

Sono 8.095 le imprese attive da oltre un anno che hanno presentato domanda per gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico per il consolidamento delle imprese guidate da donne. Le Regioni che hanno inviato il maggior numero di progetti sono state la Lombardia e il Lazio, con rispettivamente 1.176 e 978 domande. A seguire la Campania e l’Emilia-Romagna con 831 e 684 richieste.

Le iniziative riguardano prevalentemente attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio, attività manifatturiere o attività legate a servizi di alloggio e ristorazione. Il rilevante numero di domande inviate già nel corso del primo giorno di apertura ha determinato la chiusura dello sportello che pertanto domani non verrà riaperto. Intanto, procedono speditamente i colloqui di valutazione – attualmente sono quasi 400 quelli in corso – dei progetti presentati per gli incentivi in favore di imprese femminile nuove o costituite entro i 12 mesi, il cui sportello è stato chiuso lo scorso 19 maggio.