Tennis: borse di studio per i giovani talenti in difficoltà

Fornire un sostegno concreto a chi ha capacità e attitudine con la racchetta in mano ma non le possibilità economiche per provarci veramente. È questo l’obiettivo del bando di “I Tennis Foundation” di Intesa Sanpaolo un programma di borse di studio di alta preparazione tennistica, formazione didattica e offerta agonistica internazionale dedicato ai giovani talenti appartenenti alle famiglie meno abbienti.

L’opportunità è dedicata a tutte le ragazze e i ragazzi residenti in Italia nati nel 2008 e 2009. Il nuovo piano di borse di studio 2022-23, che prende il nome dal nuovo Title Sponsor Intesa Sanpaolo Assicura, e che può vantare la conferma del Main Sponsor Openjobmetis, ha lo scopo di fornire un percorso annuale comprensivo di sessioni di formazione tennistica, partecipazione ai tornei internazionali Tennis Europe e importanti attività come il mental coaching, corsi di lingua inglese, educazione civica, learning by the champions e giornalismo e comunicazione sportiva.

Il programma annuale prevede: 5 settimane di formazione tennistica, 8 settimane di tornei Tennis Europe, 4 sessioni formative di tre giorni e 6 corsi di formazione complementare. Per partecipare occorre registrarsi sul sito www.itennisfoundation.com e inviare gli allegati richiesti: c’è tempo fino al prossimo 20 giugno. Tra le candidature pervenute, il comitato tecnico dell’associazione benefica torinese – composto dagli ex campioni Emilio Sanchez, Ivan Ljubicic e Francesca Schiavone, e i coach Gipo Arbino e Rocco Loccisano – selezionerà 20 talenti (10 maschi e 10 femmine) che si ritroveranno a Torino dal 30 giugno al 2 luglio per le selezioni finali. Il giorno successivo sarà quello della pubblicazione dei risultati, ovvero i vincitori delle 12 borse di studio Intesa Sanpaolo Assicura LTC 2022-23.

I soggiorni di formazione si svolgeranno presso alcune delle migliori strutture tennistiche internazionali come il Forte Village Resort, sede di numerosi tornei ITF, la Emilio Sanchez Academy di Barcellona, prima accademia di tennis in Europa, e la Ljubicic Tennis Academy che sorge a Lošinj in Croazia. L’iniziativa è patrocinata da Sport e Salute, Regione Piemonte, Comune di Torino, Regione Sardegna, Professional Tennis Registry, Fondazione Ferrero e Fondazione Cecilia Gilardi.