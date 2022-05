Il mare italiano è sempre più blu

Sono 11 in più rispetto allo scorso anno le spiagge italiane che si sono viste riconoscere il simbolo della Bandiera blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, dalla Ong internazionale Foundation for Environmental Education (Fee). I criteri per l’assegnazione dell’ambito riconoscimento sono 32, tra i quali l’assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile. A guidare la classifica la Liguria seguita dalla Campania.

5 grandi esclusi

In totale sono 427 le spiagge italiane premiate, che corrispondono a circa al 10% di quelle al top a livello mondiale, sparse in 210 comuni, 9 in più rispetto al 2021, e 82 gli approdi turistici. 5 i Comuni che non sono stati riconfermati: San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia. “Oltre 300 però sono i Comuni che hanno manifestato la volontà di migliorarsi sempre di più – ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fee Italia -. Un percorso basato sul miglioramento continuo, fatto magari di piccoli, ma concreti e continui passi verso una piena sostenibilità, intesa quale ambientale, sociale ed economica. La nuova sfida sarà sulla formazione, sostenendo i Comuni a formare le competenze necessarie che, attraverso un approccio interdisciplinare, garantiscano una visione sistemica in grado di contribuire alla gestione sostenibile del territorio”.

Le regioni premiate

La Liguria conferma 32 località, seguono con 18 Bandiere la Campania, la Toscana e la Puglia. Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria e le Marche. La Sardegna raggiunge 15 località, l’Abruzzo sale a 14, la Sicilia a 11. Il Lazio scende a 10, mentre rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. L’Emilia Romagna vede premiate 9 località, come quelle del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte sale a 3 Bandiere, il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell’anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, come la Lombardia. Le Bandiere sui laghi salgono a 17, con un nuovo ingresso, Cannobio, sul Lago Maggiore in Piemonte.

Tutti i comuni Bandiera Blu 2022

Ecco, regione per regione e provincia per provincia, l’elenco dei 210 Comuni rivieraschi (mare e/o lago) che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu 2022.

PIEMONTE

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola: Cannobio e Cannero Riviera.

Provincia di Novara: Gozzano.

LOMBARDIA

Provincia di Brescia: Gardone Riviera.

TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia di Trento: Bedollo, Baselga di Pine’, Pergine Valsugana, Tenna,

Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone.

LIGURIA

Provincia di Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina.

Provincia di Savona: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze.

Provincia di Genova: Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna,

Sestri Levante, Moneglia.

Provincia di La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia.

TOSCANA

Provincia di Massa-Carrara: Carrara, Massa.

Provincia di Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio.

Provincia di Pisa: Pisa.

Provincia di Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina.

Provincia di Grosseto: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Gorizia: Grado.

Provincia di Udine: Lignano Sabbiadoro.

VENETO

Provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia.

Provincia di Rovigo: Rosolina, Porto Tolle.

EMILIA ROMAGNA

Provincia di Ferrara: Comacchio.

Provincia di Ravenna: Ravenna, Cervia.

Provincia di Forlì-Cesena: Cesenatico, San Mauro Pascoli.

Provincia di Rimini: Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

MARCHE

Provincia di Pesaro-Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo.

Provincia di Ancona: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana.

Provincia di Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche-

Provincia di Fermo: Fermo, Altidona, Pedaso.

Provincia di Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

ABRUZZO

Provincia di Teramo: Martinsicuro, Alba Adriatica,Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

Provincia di Pescara: Pescara.

Provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo.

Provincia di L’Aquila: Villalago, Scanno.

MOLISE

Provincia di Campobasso: Campomarino.

LAZIO

Provincia di Roma: Trevignano Romano, Anzio.

Provincia di Latina: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno.

CAMPANIA

Provincia di Napoli: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri.

Provincia di Salerno: Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati.

BASILICATA

Provincia di Potenza: Maratea.

Provincia di Matera: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri.

PUGLIA

Provincia di Foggia: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta.

Provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie.

Provincia di Bari: Polignano a Mare, Monopoli.

Provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno.

Provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio, Ginosa.

Provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Nardò.

CALABRIA

Provincia di Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana.

Provincia di Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto.

Provincia di Catanzaro: Sellia Marina, Soverato.

Provincia di Vibo Valentia: Tropea.

Provincia di Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno.

SICILIA

Provincia di Messina: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa.

Provincia di Agrigento: Menfi.

Provincia di Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa.

SARDEGNA

Provincia di Sassari: Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni.

Provincia di Oristano: Oristano.

Provincia di Nuoro: Tortolì, Bari Sardo.

Provincia di Cagliari: Quartu Sant’Elena.

Sud Sardegna: Sant’Antioco.