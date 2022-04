National Orchestra of Ukraine a La Fenice di Venezia

“Cessate il fuoco” in Ucraina: è questo l’appello che, attraverso il linguaggio universale della musica, risuonerà al teatro La Fenice di Venezia il primo maggio.

Un messaggio che verrà lanciato con un evento unico in Italia, domenica 1 maggio, alle ore 19: il concerto “Musica per la Pace”, a La Fenice di Venezia, che vedrà protagonista la National Symphony Orchestra of Ukraine, diretta dai maestri Volodymyr Sirenko (nella prima parte) e Johannes Skudlik (nella seconda). L’evento, promosso dal teatro veneziano in collaborazione con la Regione Veneto ed il Comune di Venezia, è stato presentato questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, con una conferenza stampa a cui ha preso parte, con i presidenti del Consiglio Regionale e di quello Comunale, il sovrintendente della Fenice, Fortunato Ortombina.

La National Orchestra of Ukraine è la più prestigiosa orchestra del suo Paese, e conta una storia ormai pluricentenaria, essendo stata fondata nel 1918. Sarà affiancata, per questo eccezionale evento, da due prestigiosi artisti: il soprano Fiorenza Cedolins, ed il tenore, Vassil Solodkyy.

Al concerto potranno assistere gratuitamente i cittadini residenti nella Città Metropolitana di Venezia, richiedendo un massimo di due biglietti, a partire dal 27 aprile, con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.