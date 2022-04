Atletica: Run For Autism. a Roma vincono Rutigliano e Salvatori

Il centro storico di Roma si è trasformato oggi in un grande contenitore di solidarietà grazie ai 2000 runners, agonisti e amatori, che hanno corso insieme a centinaia di ragazzi autistici del Progetto Filippide, provenienti da tutta Italia, la 10^ edizione della Run For Autism, la corsa promossa per attenzionare la società sulla persona con autismo.

Sulla linea di partenza, inoltre, si sono presentati alcuni amici “speciali” della Run For Autism come gli olimpionici Massimiliano Rosolino e Mario Fiorillo, e l’ultramaratoneta romano Giorgio Calcaterra che vinse la prima edizione della gara. Per la cronaca, la 10 Km è stata vinta da Pasquale Rutigliano in 33:01, che ha preceduto Alexandru Balosca (33:05) e Emiliano Carloni (33:12). In campo femminile, invece, successo per Paola Salvatori in 36:21 davanti a Kalliopi Schstocheili (38:49) e Arianna Pantano (40:07).

fonte foto: sito www.runforautism.it