Enel: al via Gridspertise per la digitalizzazione delle reti

Al via Gridspertise, nuova controllata del gruppo Enel che si dedicherà interamente ad aiutare i DSO (Distribution System Operators) a realizzare una nuova era di reti intelligenti, sostenibili e affidabili. “Sono onorato di partecipare al lancio di questa straordinaria impresa, essere qui testimonia la nostra partecipazione alle azioni di transizione. A Gridspertise affidiamo il nostro solido patrimonio di trasformazione delle reti di distribuzione in smart grid in tutto il mondo”, ha detto Francesco Starace, Enel Group, CEO and Managing Director,...