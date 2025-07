Turismo in Sardegna, al via i contributi per gli alberghi diffusi: disponibili 5 milioni di euro

È stato pubblicato dalla Regione Sardegna l’ avviso che prevede contributi a fondo perduto per la ristrutturazione di alberghi diffusi esistenti e per la realizzazione di nuove strutture ricettive secondo criteri di sostenibilità ambientale e inclusività. Gli interventi dovranno riguardare immobili situati in zone omogenee ‘A’, come definite dagli strumenti urbanistici comunali. Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 5 milioni di euro. Potranno presentare domanda le micro e piccole imprese, sia già operative sia di nuova costituzione, in forma singola o aggregata, tramite contratto di rete.

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea, relativo alla disciplina ‘de minimis’, fino a un massimo di 300.000 euro per singolo beneficiario, considerando anche l’eventuale appartenenza a un’“impresa unica”.

Le domande potranno essere inviate esclusivamente online, attraverso il portale SIPES, dalle ore 12:00 del 18 luglio fino alle ore 12 del 17 ottobre 2025.

