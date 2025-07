Dieta mediterranea, a Napoli il Manifesto di Legacoop per la Biennale dell’Economia cooperativa

La dieta mediterranea sarà protagonista assoluta alla Biennale dell’Economia cooperativa organizzata da Legacoop il prossimo 15 luglio, presso la Sala Cinese del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, a Portici. L’evento dal titolo ‘Dieta mediterranea e cooperazione: un modello di sviluppo’, vedrà il lancio ufficiale del ‘Manifesto cooperativo per lo Sviluppo della dieta mediterranea’, promosso da Legacoop Agroalimentare. L’incontro si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali della Presidente di Legacoop Campania, Anna Ceprano. Seguiranno gli interventi introduttivi di Cristian Maretti, Presidente di Legacoop Agroalimentare, e del Presidente nazionale di Legacoop, Simone Gamberini, attraverso un video messaggio.

Il cuore della mattinata sarà la presentazione del ‘Manifesto cooperativo della dieta mediterranea’, a cura di Sara Guidelli, Direttrice generale di Legacoop Agroalimentare, un documento strategico che intende valorizzare ulteriormente un modello alimentare riconosciuto come patrimonio dell’umanità e al centro della strategia di sviluppo sostenibile del Made in Italy.

Gli ospiti

Tra gli ospiti istituzionali che interverranno ci saranno Maurizio Martina, Vicedirettore generale della Fao, Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, e Antonio Parenti, Direttore per la Salute pubblica presso la ‘Direzione generale salute e sicurezza alimentare’ della Commissione europea. Anche il Ministro Francesco Lollobrigida contribuirà con un video messaggio. La tavola rotonda mattutina vedrà la partecipazione dei vertici delle principali realtà cooperative e distributive italiane: Francesco Citarda (Consorzio Libera terra mediterraneo), Mauro Lusetti (Conad), Maura Latini (Coop Italia), Francesco Malaguti (Gruppo Camst), Pietro Ciardiello (Cooperativa Sole) e Stefano Pisani, Sindaco di Pollica. Moderatrice dell’evento sarà Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si svolgerà un dibattito incentrato sull’agricoltura sociale come bene comune. La sessione pomeridiana sarà aperta da Rita Ghedini, Presidente di Cooperare con Libera Terra, seguita dagli interventi di Mario Morcone, Assessore alla Legalità della Regione Campania, Mariano Di Palma (Libera Campania), Giuliano Bonanomi (Università Federico II), Enrico Fontana (Legambiente), Paola Pascale (Cooperativa Terra felix) e Massimo Rocco (Cooperativa Terre di don Peppe Diana – Libera terra). A moderare il dibattito pomeridiano sarà la giornalista Tiziana Cozzi.

La partecipazione

L’evento è organizzato con il contributo di numerose realtà del settore cooperativo, tra cui Legacoop Campania, Cooperare con Libera Terra, Ancc Coop, Ancd Conad, Legacoop Produzione e Servizi e Legacoop Sociali. Collaborano anche Coopfond e Foncoop, e partner scientifici come il Future Food Institute e il Centro Studi Dieta Mediterranea Angelo Vassallo, con il patrocinio del Comune di Pollica. Per partecipare è necessario registrarsi tramite la piattaforma Eventbrite. Ulteriori informazioni possono essere richieste via email all’indirizzo info@ancalega.coop o al numero 064403147.

