Addio a Val Kilmer e Suor Paola, due personaggi amati dal pubblico italiano

Il destino ci ha privato, nella stessa giornata, di due personaggi amatissimi dal pubblico italiano: Val Kilmer, il controverso ‘Batman’ targato Joel Schumacher, e Suor Paola, resa famosa da Fabio Fazio, trent’anni, fa nel programma domenicale ‘Quelli che il calcio’. Classe 1959, Val Kilmer era nato a Los Angeles. La sua carriera di attore prese il volo grazie al ruolo di ‘Iceman’ nel film di azione ‘Top Gun’, al fianco di Tom Cruise. Ruolo che riprese in “Top Gun: Maverick”, sequel uscito nel 2022. In seguito, Oliver Stone lo volle come protagonista del biopic ‘The Doors’. Memorabili le sue interpretazioni di ‘Doc Holliday’ nel western “Tombstone”, di Simon Templar ne ‘Il Santo’ e del crociato incappucciato in ‘Batman Forever’. Prima della sua morte, avvenuta per polmonite, Kilmer aveva dovuto combattere contro problemi di salute. Nel 2017 aveva rivelato di essere guarito da un cancro alla gola e nel 2021 la rivista People riferiva che l’attore aveva subito una tracheostomia che aveva danneggiato in modo permanente la sua voce. Suor Paola si è spenta all’età di 77 anni. Grande tifosa della Lazio, per anni è stata uno dei volti più celebri di ‘Quelli che il Calcio’, la trasmissione condotta da Fabio Fazio, appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio quando le partite si seguivano principalmente allo stadio. Nata Rita D’Auria nel 1947 a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, Suor Paola era da tempo malata e si è spenta nella sua stanza nel convento di via Monti della Farnesina, nello stesso giorno in cui si ricordava il suo idolo sportivo, Giorgio Chinaglia. Appartenente alla congregazione delle Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re, ha dedicato l’intera vita al sostegno dei più bisognosi. Attraverso l’associazione So.spe (Solidarietà e Speranza), si è impegnata nell’assistenza ai detenuti e alle vittime di violenza, lasciando un segno indelebile di generosità e compassione.

