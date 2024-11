BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La vittoria di Trump è una chiamata alla responsabilità per l’Ue, un invito a prendere posto sulla scena del mondo come ‘l’altro occidente’, imponendosi come attore globale di pace e cooperazione”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Partito Democratico Marco Tarquinio commentando il risultato delle elezioni presidenziali americane.

