Puglia: al via gli eventi per promuovere la cultura della sostenibilità

L’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia in collaborazione con ASSET, l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ha organizzato un ciclo di eventi dedicati alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. Il primo di questi eventi avrà luogo domani, martedì 30 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso l’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il focus principale del primo evento sarà il Piano di Educazione per lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza Globale Puglia2030, un fondamentale strumento attuativo della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile. Attraverso questo Piano, la Regione Puglia intende promuovere una cultura per la sostenibilità diffusa, promuovendo l’innovazione dei modelli educativi esistenti e sviluppando competenze volte a garantire lo sviluppo sostenibile della Puglia.

Dalle suole alle istituzioni

Il Piano di Educazione per lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza Globale Puglia2030 è un documento strategico di programmazione che guiderà le azioni nell’arco dei prossimi anni, fino al 2030. Saranno coinvolti una vasta gamma di attori, tra cui scuole, istituzioni pubbliche e private, imprese, associazioni e cittadini di tutte le età. In linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite e dell’Agenda 2030, la Regione Puglia sottolinea l’importanza cruciale dell’educazione per raggiungere uno sviluppo sostenibile e duraturo. Il Piano Regionale Puglia2030 si propone di essere un documento vivo e programmatico, capace di coinvolgere attivamente tutti i cittadini e le istituzioni regionali e territoriali. La sua attuazione richiederà la collaborazione e l’impegno di tutti gli attori coinvolti, oltre alla promozione di reti e sinergie tra le varie realtà presenti sul territorio. Si tratta di una sfida ambiziosa ma cruciale per costruire un futuro più giusto, equo e sostenibile per le generazioni presenti e future. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle iniziative legate alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile: pugliasostenibile@regione.puglia.it.

