Il leader dell’opposizione venezuelana, Machado, appoggia il nuovo candidato presidenziale Gonzalez

Maria Corina Machado, eminente figura dell’opposizione venezuelana, ha espresso sabato il suo sostegno a Edmundo Gonzalez Urrutia, una figura diplomatica emergente, nella corsa presidenziale contro il presidente in carica Nicolas Maduro, prevista per luglio. Scelto all’unanimità dalla coalizione di opposizione PUD, Gonzalez Urrutia rappresenta la nuova sfida al potere di Maduro. L’endorsement di Machado, la cui popolarità è testimoniata dal 90% dei voti ottenuti nelle primarie di ottobre, riveste un ruolo cruciale, data la sua esclusione dalla competizione elettorale, frutto di un controverso bando di 15 anni imposto dai tribunali alleati del governo.

In un messaggio video diffuso sui social, Machado ha sottolineato l’unità e la determinazione dell’opposizione, nonostante le sue personali avversità, tra cui il blocco della sua proposta di procuratore e il ritiro di Manuel Rosales, governatore di Zulia e membro dell’alleanza, dalla contesa elettorale. L’analista politico e ex ambasciatore venezuelano in Argentina e Algeria, Gonzalez Urrutia, si propone come portavoce di Machado e della lotta all’attuale regime.

Il contesto politico venezuelano è aggravato dall’ampio scetticismo internazionale, con nazioni quali gli Stati Uniti che non riconoscono la legittimità del precedente successo elettorale di Maduro, marcato da accuse di frode. La crisi venezuelana, che perdura da oltre un decennio, è caratterizzata da un’economia in rovina, iperinflazione e scarsità di risorse essenziali, fattori che hanno costretto milioni di cittadini all’esodo e al disagio.

