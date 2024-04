Al Premio Demetra la letteratura ambientale. Centinaia di saggi ogni anno

Solo nel 2022 sono state pubblicate 153 testi di saggistica (fonte Istat) riconducibili al settore “ecologia”. In questa particolare produzione si distingue la piccola editoria che con 123 opere incide sul totale per oltre l’80%. Cambiamento climatico, economia circolare, sostenibilità, transizione ecologica, tutela di pianeta e dell’ambiente sono però tematiche che sempre più spesso vengono affrontate in modo trasversale contaminando generi (dalla narrativa ai libri per ragazzi) e linguaggi differenti (come, ad esempio, la graphic novel).

Premio Demetra

Proprio per valorizzare questa ampia produzione legata alla “letteratura ambientale”, Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi Cellulosici, e Elba Book Festival promuovono il Premio Demetra, riconoscimento letterario giunto alla quarta edizione dedicato ad autori ed editori indipendenti che trattano nelle proprie opere tematiche legate all’ambiente e all’ecologia, in grado di porre nuove domande e offrire chiavi di lettura inedite sulla tutela del pianeta e sul mondo che lasceremo alle future generazioni. Il Premio è sostenuto da Seda International Group, Esa Ambiente, UniCoop Tirreno e Fondazione Symbola e con il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e del Comune di Rio.

Candidarsi fino al 20 aprile

Fino al 20 aprile 2024, autori e editori indipendenti potranno candidare le opere pubblicate in lingua originale italiana nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 1° gennaio 2024 per le categorie: saggistica, saggistica straniera tradotta in italiano, narrativa, libri per ragazzi e graphic novel. Per ciascuna sezione, la giuria composta da Ermete Realacci (Presidente), Duccio Bianchi (Responsabile scientifico), Ilaria Catastini(Editore), Giorgio Rizzoni (Elba Book) e Paolo Barcucci(Curatore di mostre) designerà il vincitore che si aggiudicherà un premio in denaro di 2.000 euro. In riferimento alla sezione “Libri per ragazzi”, la giuria sarà affiancata da una speciale commissione esterna composta dagli studenti di alcune sezioni della scuola superiore ITCG Cerboni di Portoferraio. La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione di Elba book Festival a Rio nell’Elba il 19 luglio 2024.

La letteratura ambientale

“L’interesse intorno alla letteratura ambientale cresce di anno in anno e sono i numeri a dimostrarcelo: secondo un’indagine Ipsos, il 40% degli italiani si dichiara interessato ai titoli che propongono tematiche ecologiche, trovandoli utili per documentarsi in maniera puntuale e completa (38%) e per capire come agire in prima persona per la salvaguardia del pianeta (40%) – commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. – Sono dati che ci stimolano con il Premio Demetra a valorizzare sempre più le migliori proposte letterarie per rigenerare la consapevolezza degli italiani attraverso uno strumento alla base di ogni progresso, anche ecologico: la cultura.”

