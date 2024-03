Il mercato del gelato in Italia vale più di 1,7 miliardi di euro

La Giornata europea del Gelato artigianale, in Italia, la promuove la Confartigianato. L’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, è stata istituita dal Parlamento europeo nel 2012 e coordinata da Artglace, l’Organizzazione europea di categoria, allo scopo di valorizzare un patrimonio di qualità e varietà di gusti espresso dai 9.235 laboratori, dei quali 6.173 artigiani operano in Italia. I gelatieri di Confartigianato domenica, sono stati protagonisti di eventi di degustazione per diffondere la cultura del vero gelato artigianale, “sano, buono e nutriente e che viene apprezzato durante tutto l’anno”, tanto che nel 2023 la spesa in gelati degli italiani è arrivata a oltre 1,7 miliardi di euro.

Gelato Day

I partecipanti al Gelato Day 2024 si sono cimentati nella creazione di un gusto speciale: il “Gaufre de Liège”. La ricetta ufficiale, che i maestri artigiani sono invitati a personalizzare, prevede un gelato a base neutra aromatizzata con vaniglia e cannella variegato al burro salato e accompagnato da una cialda di Gaufre de Liege. L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di favorire le scelte dei consumatori sempre più orientate verso “alimenti sani, più nutrienti, più gustosi e ottenuti con metodi tradizionali che non si ripercuotano sull’ambiente” e per sostenere la “produzione di qualità” e “destagionalizzato”, creando valore lungo tutto l’anno.

Più popolazione, più gelati

Qualche dato. L’elaborazione dei dati dell’Istat sui consumi consente di stimare per il 2023 in Italia una spesa delle famiglie per gelati pari a 1.703 milioni di euro. In chiave territoriale, la spesa per le famiglie per gelati più elevata si riscontra in Lombardia con 315 milioni di euro, seguita da Lazio con 167 milioni, Veneto con 147 milioni, Emilia-Romagna con 142 milioni, Piemonte con 140 milioni Campania con 130 milioni, Sicilia con 121 milioni, Toscana con 105 milioni, Puglia con 96 milioni.

Non solo gelaterie

L’analisi sul sistema di offerta, svolta in collaborazione con l’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia, evidenzia la presenza nel 2023 di 9.235 laboratori di gelateria per cui è elevata la vocazione artigiana: le 6.173 gelaterie artigiane rappresentano, infatti, il 66,8% del totale, quota tripla rispetto al 21,3% registrato per il totale economia nazionale. Va considerato che il perimetro dell’artigianato del gelato è comunque più ampio, coinvolgendo i segmenti delle pasticcerie che producono dolci con il gelato e dei laboratori che producono gelati senza vendita al dettaglio. Secondo Confartigianato il 43,8% della spesa delle famiglie è intercettabile da parte delle gelaterie artigianali e micro e piccole imprese a vocazione artigiana.

Artigianale e non

Tra le principali regioni, si stima una presenza maggiore di laboratori di gelateria in Lombardia dove se ne contano 1.552 pari al 16,8% dei laboratori presenti in tutta la penisola, a cui segue il Veneto con 1.180 laboratori, pari al 12,8% del totale, Emilia Romagna con 1.133 laboratori, pari al 12,3% del totale, in Lazio con 963 laboratori, pari al 10,4% del totale, in Piemonte con 778 laboratori, pari all’8,4% del totale, in Toscana con 727 laboratori, pari al 7,9% del totale, in Sicilia con 481 laboratori, pari al 5,2% del totale e Campania con 429 laboratori, pari al 4,6% del totale. Tra queste regioni i laboratori di gelateria artigiani hanno un peso più elevato, pari al 75,8%, in Veneto, dove sono 894, a cui seguono, con un peso del 74,7% il Piemonte che ne conta 581, con un peso del 72,0% l’Emilia Romagna, che ne conta 816, con un peso del 68,4% la Sicilia che ne conta 329, con un peso del 64,9% e la Lombardia che ne conta 1.007.

