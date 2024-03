Trasporti, in Puglia finanziati progetti di sharing mobility

La Regione Puglia ha annunciato un imponente investimento di € 3.694.413,33 destinati alla promozione dei servizi di sharing mobility, con un’attenzione particolare ai mezzi a alimentazione elettrica o muscolare. Questi servizi, complementari al trasporto pubblico locale e regionale, mirano a migliorare l’accessibilità e la sostenibilità dei trasporti nei territori coinvolti.

I finanziamenti sono stati assegnati sulla base del Decreto Interministeriale n. 417/2022 e sono stati suddivisi tra diverse città e province della Regione. Le proposte progettuali ammesse a finanziamento, per un importo compreso tra 300.000 e 600.000 euro ciascuna, riguardano i territori di Molfetta, Altamura, Gravina di Puglia, Taranto, Trani, Lecce e Bari. Le attività previste avranno una durata fino a giugno 2025.

I progetti si concentreranno sull’implementazione e la promozione dei servizi di vehicle sharing, inclusi modelli operativi station-based e free-floating, che consentono una prenotazione flessibile dei mezzi. Inoltre, saranno incentivati il carpooling e altri servizi complementari per migliorare l’esperienza di mobilità condivisa e innovativa.

Scontistiche e agevolazioni

Uno degli obiettivi principali di questa iniziativa è quello di rendere i servizi di sharing mobility più accessibili dal punto di vista economico. Saranno previste scontistiche e altre agevolazioni per gli utenti del trasporto pubblico, contribuendo così a ridurre i prezzi e rendere più conveniente l’utilizzo dei mezzi pubblici. L’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha sottolineato l’importanza di questi progetti per migliorare il trasporto sostenibile nelle comunità locali. Ha dichiarato che i progetti di sharing mobility rappresentano la migliore forma di potenziamento del trasporto di “ultimo miglio” sostenibile. Queste iniziative non solo rendono più attraente l’utilizzo dei mezzi pubblici, ma contribuiscono anche a ridurre le emissioni inquinanti nelle aree urbane.

