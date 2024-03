Giordania, lavoro: i vincoli sociali ostacolano la piena partecipazione delle donne

I vincoli sociali e gli atteggiamenti culturali in Giordania sono ostacoli significativi alla piena partecipazione al mondo del lavoro delle donne. È quanto emerge rapporto di JoWomenomics, un’organizzazione di ricerca femminista. Lo studio, intitolato “La voce e la leadership delle donne: l’impatto dei cambiamenti al diritto del lavoro sulle donne Rights in the Workplace in Jordan”, è stato finanziato da Oxfam e ha utilizzato un quadro e una metodologia di ricerca femminista. La ricerca ha esaminato gli effetti delle modifiche alla legge sul lavoro sui diritti delle donne sul posto di lavoro in Giordania. Ha raccolto i punti di vista di membri della comunità, organizzazioni comunitarie, influencer, leader tribali e rappresentanti dei settori pubblico e privato in tre regioni: Irbid, Shouneh e Amman orientale. Nonostante i recenti progressi, il rapporto indica che le donne giordane continuano a incontrare ostacoli all’accesso opportunità di lavoro, comprese le norme sociali, i vincoli economici e le questioni di sicurezza legate ai trasporti e alle molestie sessuali. Il rapporto afferma inoltre che mentre le donne che partecipano al mercato del lavoro del Regno sono altamente qualificate, con il 73,2% in possesso di un diploma di laurea o superiore, la loro partecipazione economica rimane bassa.

Ambienti di lavoro più sicuri

I partecipanti allo studio hanno inoltre sottolineato la necessità di ambienti di lavoro più sicuri per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro locale e hanno sottolineato che le misure di sicurezza dovrebbero estendersi oltre il luogo di lavoro per garantire la sicurezza delle donne nella società in generale. Il rapporto si conclude inoltre con raccomandazioni per lo sviluppo di campagne mediatiche e di advocacy nelle tre regioni target. Queste raccomandazioni si concentrano sull’eliminazione delle barriere all’accesso al lavoro, sulla mobilitazione degli influencer per cambiare mentalità, sulla sensibilizzazione, sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sull’utilizzo di un approccio incentrato sulla comunità per affrontare le barriere sociali e familiari, all’occupazione femminile durante i turni notturni e in tutti i settori economici. JoWomenomics, fondata nel 2014, è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro dedicata alla promozione di un’economia ecofemminista nel Regno di Giordania e nella regione MENA. L’organizzazione ha impiegato oltre 600 donne in 10 governatorati, ha raggiunto 4.000 membri della comunità, ha sviluppato 18 reti di sostenitori della comunità e ha sostenuto modifiche alla legge sul lavoro e alla legge sulla previdenza sociale.

Condividi questo articolo: