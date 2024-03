Per i turisti americani Tropea, Anghiari e Cortina sono tra i borghi più belli d’Italia

Dodici borghi e dodici regioni rappresentate, un mosaico di bellezze che racconta la ricchezza culturale e paesaggistica del centro e del sud dell’Italia. Sei affacciati sul mare, cinque in collina e uno in alta montagna, questi gioielli del Belpaese incantano visitatori e esperti di viaggi da tutto il mondo. La recente classifica, riportata anche sulle pagine di ‘Vogue Italia’, ha confermato l’eccezionale bellezza di Tropea in Calabria, Anghiari in Toscana e Cortina d’Ampezzo in Veneto, riconoscendoli tra i borghi più belli della nazione. “La soddisfazione è doppia”, le parole del sindaco di Tropea Giovanni Macrì”, perché a decidere il podio sono stati, dopo una attenta selezione, i giornalisti di Travel+Leasure, rivista americana tra le più autorevoli in tema di viaggi e lifestyle alla ricerca di esperienze e destinazioni autentiche.

Che bellezza

Si tratta di paesi caratterizzati da una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, dove il tempo sembra essersi fermato, lasciando intatte testimonianze di epoche passate. Scorci medioevali, piazze rinascimentali e palazzi barocchi, queste località sono autentiche perle incastonate tra le colline, le coste e le cime montuose. I borghi italiani offrono non solo una splendida cornice paesaggistica, ma anche una cucina locale ricca di sapori autentici, da gustare in pittoreschi ristoranti con incredibili viste sul mare o sulla campagna circostante. Tra i premiati, Tropea sulla Costa degli Dei incanta con le sue scogliere a picco sul mare e l’orizzonte dominato dall’isola vulcanica di Stromboli. I vicoli stretti, i palazzi storici e le strade che si snodano sulla roccia rendono Tropea un luogo unico da esplorare. E non si può lasciare la città senza aver assaporato i piatti a base della celebre cipolla rossa, che viene proposta anche in insoliti gelati, un’esperienza culinaria che non mancherà di deliziare anche i palati più esigenti.

