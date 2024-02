Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:– Emirates accelera sugli investimenti, Italia strategica– La storia di Leonardo in mostra al Mimit per “Identitalia”– Jago porta il suo bambino di marmo al Palazzo Reale di Palermo– Il sistema aeroportuale dello Stretto, convegno a Reggio Calabriamgg/gtr