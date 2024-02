Occhiuto “Disponibili a parlare di Autonomia ma non ci faremo fregare”

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – “Il Sud ha tantissime risorse che potrebbero essere oggetto di intese e di ricchezze attraverso l’autonomia differenziata. Il punto è che l’autonomia differenziata deve esserci solo un istante dopo aver trovato le risorse per finanziare diritti sociali e civili allo stesso modo in tutta Italia. Non abbiamo complessi e pretese di rivendicazioni, siamo disponibili ad affrontare il tema dell’autonomia differenziata ma non ci faremo fregare, nel senso che i diritti sociali e civili vanno garantiti”. Così il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, arrivando al Congresso Nazionale di Forza Italia. “Io rifiuto la narrazione secondo la quale i dirigenti politici del Sud debbano avere un approccio rivendicativo nei confronti del Nord”, aggiunge. xb1/vbo/gtr