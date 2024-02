A gennaio l’economia statunitense ha creato 353.000 posti di lavoro

Registrato un aumento sorprendente, nel mese di gennaio, della crescita occupazionale negli Stati Uniti. Ciò conferma la solidità del mercato del lavoro americano e la sua capacità di sostenere una crescita economica più ampia. Secondo quanto riportato dal Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro, le buste paga non agricole sono aumentate di 353.000 dollari nel mese, superando di gran lunga la stima di 185.000 del Dow Jones. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%, rispetto alla stima del 3,8%. Anche la crescita dei salari ha mostrato vigore, con un aumento dell’0,6% dell’orario medio di lavoro, il doppio della stima mensile. Su base annua, i salari sono aumentati del 4,5%, superando ampiamente il 4,1% previsto. Questi aumenti salariali si sono verificati nonostante una diminuzione delle ore medie lavorate, che sono scese a 34,1, ovvero 0,2 ore in meno.

Settori trainanti

Crescita dell’occupazione diffusa nel mese, trainata dai settori dei servizi professionali e delle imprese con un aumento di 74.000 posti di lavoro. Altri contributi significativi sono stati forniti dal settore sanitario (70.000), dal commercio al dettaglio (45.000), dal settore governativo (36.000), dall’assistenza sociale (30.000) e dall’industria manifatturiera (23.000). Il rapporto ha anche evidenziato che l’aumento dei posti di lavoro nel mese di dicembre è stato di gran lunga migliore rispetto a quanto inizialmente riportato. Il mese ha registrato un guadagno di 333.000 posti di lavoro, con una revisione al rialzo di 117.000 rispetto alla stima iniziale. Anche novembre è stato rivisto al rialzo, con un aumento di 182.000 posti di lavoro, ovvero 9.000 in più rispetto all’ultima stima. Tuttavia, dati più estesi riguardo ai licenziamenti, come il rapporto del Dipartimento del Lavoro sulle richieste iniziali di disoccupazione, dimostrano che le imprese sono restie a separarsi dai dipendenti in un mercato del lavoro così limitato.

