Agricoltura multifunzionale: gli italiani la considerano importante per sviluppo economia del Paese

L’agricoltura multifunzionale è un importante settore di sviluppo dell’economia italiana per oltre 8 italiani su 10 (85%). Una rivoluzione che dalla legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001), firmata dall’allora ministro delle Politiche Agricole Alfonso Pecoraro Scanio, ha permesso di liberare la vitalità delle aziende multifunzionali, quelle cioè che svolgono attività connesse all’agricoltura, nonché di allargare i confini dell’imprenditorialità, aprendo nuove opportunità occupazionali nel settore agroalimentare. Tuttavia, a livello mondiale, l’impiego di acque dolci in agricoltura ha ormai raggiunto il 72%. Una maggiore attenzione alla governance dell’acqua, ai relativi dati e all’informatica di supporto per l’agricoltura e la sicurezza alimentare è fondamentale per affrontare le sfide legate alla gestione dell’acqua in un clima che cambia. Fondazione UniVerde, Coldiretti, con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, in collaborazione con Noto Sondaggi, Fondazione Campagna Amica, ANBI – Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue e il magazine Innovazione.PA, promuovono a riguardo il convegno “Agricoltura e risorse idriche: le sfide dell’emergenza climatica” che si svolgerà a Roma, giovedì 22 giugno, ore 9.00, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi. In occasione dell’evento sarà presentato il XIII Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”, con focus su I Mercati contadini, le vacanze green e l’importanza dell’enogastronomia a chilometri zero per salvare biodiversità, lavoro ed economia locale. L’indagine, che conferma l’agricoltura italiana come la più green d’Europa, è realizzata da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Un ulteriore spazio di dibattito sarà aperto intorno ai dati del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2023 con focus su “Partenariati e cooperazione per l’acqua”, la cui traduzione ufficiale in italiano, curata dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali (IISPA), con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, e con il sostegno di Menowatt Ge, G.M.T., E.P.M. e AVR affiliata Anima, è stata presentata in prima mondiale il 22 marzo scorso a New York al seminario “Water and cultural heritage in Italy”, nell’ambito della 2° Conferenza Mondiale sull’Acqua delle Nazioni Unite.

