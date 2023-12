La strage silenziosa dei pedoni: 434 vittime nel 2023

Dal primo gennaio al 24 dicembre 2023 434 pedoni in Italia hanno perso la vita. È quanto emerge dai dati presentati anche quest’anno dall’Asaps, l’Associazione Amici della Polizia Stradale, in collaborazione con Sapidata e l’Osservatorio Pedoni. A detenere il drammatico primato della regione con più pedoni uccisi è il Lazio, seguita dalla Lombardia e della Campania. Solo nell’ultima settimana, quella che ha preceduto il Natale, sono stati 13 i decessi di pedoni in tutto il Paese. Molti pedoni sono stati uccisi sulle strisce pedonali dei centri urbani, nonostante la norma che prevede la perdita di otto punti dalla patente in caso di mancata precedenza da parte dei conducenti di veicoli.

Dati allarmanti

I dati del report parlano chiaro: 53 decessi a gennaio, 36 a febbraio, 31 a marzo e 18 ad aprile. Poi sono 21 i decessi accertati a maggio, 32 quelli di giugno e ben 38 quelli di luglio. Ad agosto si sono registrati 37 pedoni vittime della strada, mentre a settembre il report ha rilevato una vera e propria carneficina con ben 52 pedoni vittime della strada (dato che supera anche l’anno 2019, prima del Covid). Negli ultimi 3 mesi dell’anno si sono registrate, invece, 47 morti a ottobre, 32 morti a novembre e 37 decessi solamente nei primi 24 giorni di dicembre. Dall’analisi Asaps emerge che nei mesi di giugno e luglio 2023 sono deceduti più pedoni dell’anno 2022. Secondo i dati pubblicati dall’’stat, erano infatti morti 28 pedoni a giugno e 35 a luglio. Secondo il Report sono morti complessivamente 265 uomini e 148 donne e più della metà delle vittime, ben 227 pedoni, avevano più di 65 anni. Nel conteggio dei pedoni vittime della strada 17 avevano meno di 17 anni, tra cui una bimba di appena sei anni, scappata dalla guerra in Ucraina e morta a Potenza, un tredicenne a Negrar di Valpolicella, una quindicenne nel Lazio, una ragazza di quindici anni sempre nella medesima regione e una sedicenne a Torino.

73 morti nel Lazio

Nel 2023 i pedoni morti nella regione Lazio, che detiene il primato di queste stragi silenziose sarebbero 73, di cui 42 solo nella Capitale. Nella sola Roma Capitale ci sono stati 11.900 incidenti e quasi 15.000 feriti. Ad avere la peggio purtroppo sono i pedoni, secondo l’osservatorio amici della polizia stradale, che perdono la vita spesso attraversando le strisce pedonali o passeggiando semplicemente lungo i tratti di strade dedicate a quest’ultimi. Il giorno orribile sulle strade della capitale è stato il 14 dicembre con tre morti in sei ore, mentre durante la Vigilia di Natale è stato registrato l’ultimo incidente che ha visto coinvolta una donna sulla Salaria. Nonostante questi dati che lasciano poco spazio alle riflessioni sono diversi gli incidenti rimasti nella memoria dei romani quest’anno anche perché le vite spezzate erano troppo giovani, come i 5 ragazzi morti sulla Nomentana a inizio anno.

Condividi questo articolo: