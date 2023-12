Prende avvio ‘ReD 2023’, il nuovo bando della Regione Puglia per il Reddito di Dignità

Lo scorso 1° dicembre 2023 è stato approvato il nuovo Avviso pubblico regionale per l’accesso al contributo “ReD 2023”, una misura identitaria della Regione Puglia, ormai dal 2016, evoluta nelle sue versioni, che ha aiutato e supportato persone in difficoltà. In questa nuova edizione il Reddito di Dignità pugliese prevede sempre misure integrate e personalizzate di inclusione attiva che tengono conto della condizione sociale post pandemica dei destinatari e dell’integrazione con il Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione, con l’obiettivo di mettere in protezione con percorsi di attivazione ed inclusione globale persone e famiglie non raggiunte oppure parzialmente raggiunte dalle nuove misure nazionali in tema di contrasto alla povertà. ReD, infatti, non si limita a contrastare la povertà tramite il sostegno al reddito, ma anche promuovendo l’inserimento sociale e lavorativo. La dotazione finanziaria per questo primo avviso è pari a 15 milioni di euro. L’indennità economica mensile individuale per i soggetti ammessi a contributo è di 500 euro.

Presentazione istanze

Le istanze, aperte ieri mattina, possono essere inserite fino alle ore 14:00 del 5 gennaio 2024. Le domande possono essere presentate direttamente dai cittadini, tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati, oppure utilizzando l’apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo pugliasociale-spid.regione.puglia.it, messa a disposizione dalla Regione Puglia. In questa nuova misura del ReD, il Dipartimento Welfare ha definito la propria politica di inclusione sociale in sinergia con il Dipartimento Politiche del Lavoro. Mediante comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale di Regione Puglia il presidente Michele Emiliano ha dichiarato: “Abbiamo voluto fortemente che i nostri concittadini in situazioni di difficoltà potessero trovare, attraverso questo nuovo bando, un supporto economico e una opportunità di sostegno reale. È stato questo l’obiettivo principale del nostro lavoro, di quello degli uffici, congiunto e assolutamente integrato” si legge nel comunicato. I dettagli sulla misura verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 7 dicembre alle ore 12 nella Sala Di Jeso della presidenza della Regione Puglia.

