Maltempo Toscana: con la revisione del bilancio 25 milioni a supporto di famiglie e imprese

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo durante il Consiglio regionale nella discussione della terza variazione di bilancio della Regione Toscana ha annunciato l’approvazione “della variazione di bilancio con uno stanziamento di 25 milioni per gli alluvionati negli emendamenti che presentati in Consiglio. Ma anche la premialità che noi mettiamo d’ora in avanti nei bandi regionali ed europei che dovranno avere un carattere premiale per tutti coloro che rientrano nella legge regionale”. Giani ha poi spiegato che i suoi emendamenti alla terza variazione di bilancio prevedono che dodici milioni siano destinati alle imprese, sei a fondo perduto e sei per gli interessi sui prestiti, altri sei per le famiglie e sette per l’agricoltura.

Rimodulazione del Fesr

“Siamo all’ultima variazione di bilancio e a fronte delle sollecitazioni di vari consiglieri di maggioranza e opposizione che mi chiedevano di convertire risorse che avevano la loro destinazione già prevista verso gli alluvionati, abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato venticinque milioni”, ha affermato Giani. Tali risorse, ha puntualizzato Giani “derivano alcune dalla rimodulazione del Fesr, si tratta di sei milioni a fondo perduto per le imprese, sei milioni per il pagamento di interessi o oneri su prestiti e mutui. Poi abbiamo una previsione di oltre sette milioni che sono specifici per l’agricoltura, per rimediare ai dissesti e altri che nascono dal fondo di solidarietà”, ha detto Giani.

Piano di aiuti

Agli alluvionati, ha evidenziato Giani, “non solo verranno destinati questi venticinque milioni che abbiamo previsto con questa variazione, ma stiamo già discutendo il bilancio di previsione che approveremo prima di Natale e qui ci saranno ancora consistenti misure perché al di là di quello che dà lo Stato la Regione farà la sua parte fino in fondo”. Si tratta di un piano di aiuti che ammonta in “totale a cinquanta milioni, di cui venticinque sono materialmente negli emendamenti alla variazione e altri venticinque milioni sono previsti come elemento di indirizzo a Fidi Toscana per dare venti milioni e altri cinque che andranno a integrare un fondo Bei a supporto degli alluvionati” ha concluso Giani.

