A Padova il 1° trapianto di insule pancreatiche

Eseguito con successo dall’équipe della Uoc Chirurgia dei trapianti di rene e pancreas dell’Azienda ospedale università di Padova il primo trapianto di insule pancreatiche: trapianto che è stato possibile dopo che lo scorso maggio sono state isolate, per la prima volta, le insule pancreatiche nel Centro per la terapia cellulare del diabete dell’Azienda . Il ricevente, un paziente padovano di 52 anni con diabete di tipo 1, sta bene, è già stato dimesso, non avrà più bisogno dell’insulina e soprattutto non correrà più il rischio di manifestare le complicanze legate alla malattia.

L’ambulatorio multidisciplinare dell’Azienda, che ha preso in carico il paziente, vede lavorare insieme la UOC Diabetologia e Malattie del metabolismo, la UOC Chirurgia dei Trapianti di rene e pancreas, la UOC Psicologia ospedaliera. L’ambulatorio è già stato contattato da 180 pazienti, con età media di 42 anni, in prevalenza donne (52 per cento), tutti con diabete da 20 anni. Sono già state valutate 83 persone, 30 sono state escluse per motivi clinici, 5 sono state inserite in lista d’attesa per un trapianto. La Regione del Veneto, che ha sempre creduto in questo percorso terapeutico, ha investito nel Centro regionale per la terapia cellulare del diabete due milioni di euro. L’obiettivo futuro sarà adesso il trapianto di insule pancreatiche nei bambini.

