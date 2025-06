Fegato materno e vena giugulare: a Torino il doppio trapianto salva una bimba di sei mesi

Una bimba torinese di appena sei mesi (5 kg) affetta da una rara malformazione delle vie biliari è stata salvata grazie a un intervento pionieristico al presidio Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta in Italia è stato eseguito con successo un doppio trapianto: la parte sinistra del fegato donata dalla madre 32enne e, in contemporanea, un autotrapianto della vena giugulare della piccola per sostituire la sua vena porta ostruita. Arrivata in aprile al Pronto soccorso dell’ospedale Infantile Regina Margherita in gravi condizioni di scompenso epatico, la neonata era stata inserita a maggio nella lista nazionale per trapianto pediatrico. Dopo tre settimane senza organi disponibili, la mamma ha offerto di donare una quota del proprio fegato. Autorizzazioni d’urgenza da Tribunale e Centro Nazionale Trapianti, rapidi accertamenti di compatibilità e il coordinamento del Centro Regionale Trapianti Piemonte hanno permesso di fissare l’operazione in tempi record.

Il Professor Renato Romagnoli, alla guida dell’équipe chirurgica, ha prima prelevato la porzione epatica materna, quindi ha riscontrato nel fegato infantile un grave restringimento della vena porta, priva di flusso sanguigno. Per ripristinare la vascolarizzazione, gli anestesisti e i chirurghi hanno innestato la vena giugulare della bambina al posto di quella malata. L’intervento, durato 13 ore, ha visto il coinvolgimento di decine di professionisti tra sala operatoria, laboratorio analisi e banca del sangue.

Gesto d’amore

Il decorso post-operatorio è filato liscio: la madre è tornata a casa dopo 6 giorni, mentre la piccola, con fegato perfettamente funzionante, è stata trasferita al Regina Margherita per la riabilitazione nutrizionale. “Un gesto d’amore e un risultato tecnico di altissimo livello”, commentano le autorità regionali, che hanno già nominato il Professor Romagnoli Coordinatore del Centro Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta.

