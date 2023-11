Arpa: “In Sicilia continua a crescere il consumo del suolo”

Secondo quanto emerge dai dati dell’edizione 2023 del Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” a cura del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), la Sicilia è al sesto posto fra le regioni italiane che nel 2022 consumano più suolo. Non solo i cambiamenti climatici rendono il suolo cittadino ancora più caldo, ma contribuisce anche il consumo di suolo che, nel 2022, accelera arrivando alla velocità di 2,4 metri quadrati al secondo e avanzando, in soli dodici mesi, di altri 77 km2, oltre il 10% in più rispetto al 2021. Il consumo di suolo, inoltre, incide anche sull’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e provoca la costante diminuzione della disponibilità di aree agricole. Invece i costi nascosti dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici ricalcolati in base ai nuovi dati ammontano a 9 miliardi di euro ogni anno dal 2016 al 2022.

Cibo e materie prime

Il suolo ha un grosso valore poiché fornisce cibo, biomassa e materie prime. È la piattaforma per lo svolgimento delle attività umane e rappresenta un elemento centrale del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo vengono stoccate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, gli elementi nutritivi e il carbonio. Il suolo, pertanto, fornisce servizi vitali per l’esistenza umana e la sopravvivenza degli ecosistemi. Questi sono solo alcuni dei dati che emergono dal Report sul consumo a livello nazionale, al quale ha contribuito anche ARPA Sicilia fornendo l’analisi delle trasformazioni ed impermeabilizzazioni del suolo negli anni (al netto del ripristino di aree naturali).

Una “rete di referenti”

L’aggiornamento dei dati di “Monitoraggio di consumo di suolo” è previsto dall’art.3 della L.132/2016, quale compito dell’SNPA che si è organizzato costituendo un’apposita “rete di referenti”, coordinata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a cui partecipano le Agenzie per la protezione dell’ambiente delle Regioni e delle Province Autonome (ARPA-APPA) e tra queste ARPA Sicilia. Il Rapporto dà un quadro aggiornato dei processi di trasformazione territoriale che causano la perdita della risorsa suolo con le sue importantissime funzioni chiave.

