ANCONA (ITALPRESS) – La donazione di sangue e plasma è fondamentale nel garantire la produzione e la disponibilità di farmaci salvavita. La Regione Marche è in prima linea nella raccolta grazie agli alti indici di donazioni che la collocano tra le prime Regioni in Italia. Per la produzione dei farmaci richiesti dal Servizio sanitario nazionale intervengono industrie farmaceutiche come Takeda, convenzionata per il frazionamento del plasma.

col/sat/gtr

Condividi questo articolo: