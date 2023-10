Basilicata: ‘Cultura è… Protezione civile’ per promuovere sicurezza e prevenzione

Parte in Basilicata il progetto “Cultura è… Protezione civile” presentato negli scorsi giorni nell’aula magna dell’Istituto superiore Leonardo Da Vinci-Nitti di Potenza. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza e accrescere la resilienza dei cittadini lucani partendo dal mondo della scuola, formando prima i docenti e a cascata gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado. L’evento, inserito nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile, si è aperto con i saluti della dirigente scolastica Alessandra Napoli, del vicecapo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Immacolata Postiglione, e del dirigente regionale della Protezione civile, Giovanni Di Bello. Durante l’evento di presentazione sono intervenuti Pasquale Costante dell’ufficio scolastico regionale e Guido Loperte della protezione civile lucana.

24 istituti coinvolti

“Sono 24 gli istituti scolastici coinvolti, quelli che hanno svolto attività educative e didattiche su questi argomenti in precedenti esperienze, con oltre 15 mila allievi distribuiti in circa 900 classi. Il progetto segue un approccio orientato alla formazione a cascata. Pertanto, dal 9 ottobre il trasferimento delle conoscenze interesserà 144 docenti della squadra, 6 per ciascuna scuola, i quali in seguito condivideranno i saperi e le competenze acquisiti con tutti i colleghi insegnanti del proprio istituto. Questi, a loro volta, durante l’anno scolastico li trasferiranno agli allievi per sensibilizzarli sui temi della protezione civile”, spiega Giovanni Di Bello.

