Le energie rinnovabili per la Basilicata sono una scelta strategica

“Il Governo regionale è impegnato nel campo della tutela dell’ambiente e nel rispetto dell’Agenda 2030. Le energie rinnovabili rappresentano una scelta strategica per la Basilicata e i dati pubblicati di recente dall’Istat promuovono il nostro operato al punto da far figurare la Basilicata al primo posto in Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, detenendo il primato del 100 per cento insieme al Trentino-Alto Adige e alla Valle d’Aosta”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, intervenendo al convegno organizzato dall’Inps e dall’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica dell’Enea sul tema “l’efficienza energetica negli uffici, meccanismi e comportamenti: e due leve del cambiamento”.

Regione protagonista nel settore

“Un risultato non da poco, considerando che la nostra Regione non solo soddisfa l’intera domanda di energia elettrica annuale a livello regionale, grazie alla produzione da fonti rinnovabili, ma trasferisce il surplus nel mercato nazionale dell’energia. L’Istituto di ricerca Enea ha confermato il protagonismo della Basilicata in questo settore, annoverando la nostra tra le poche regioni italiane ad aver raggiunto gli obiettivi sulla produzione da Fonti di energia rinnovabile a copertura dei consumi finali al 2020. Negli scorsi giorni, ad esempio, è stato inaugurato a Ferrandina il parco fotovoltaico più grande del territorio regionale che vanta una produzione annuale tale da soddisfare il consumo medio di elettricità di 18 mila famiglie”, ha aggiunto il presidente.

