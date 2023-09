A Baghdad la ventiquattresima edizione della fiera internazionale del libro

Si è conclusa la ventiquattresima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Baghdad, con la partecipazione di oltre 200 case editrici provenienti da 20 Paesi arabi e stranieri. La Fiera Internazionale del Libro di Baghdad è uno degli eventi culturali più importanti in Iraq. Fornisce l’opportunità ai lettori iracheni di conoscere le ultime pubblicazioni arabe e internazionali e sostiene l’industria editoriale irachena. La fiera è stata inaugurata dal primo ministro iracheno Mohammed Shayya’ Sabbar Al-Sudani, alla presenza del ministro della Cultura e del Turismo Ahmed Fakak Al-Badrani e di numerosi funzionari e figure culturali.

Cultura e conoscenza

Nel suo discorso di apertura, Al-Sudani ha sottolineato l’importanza della fiera del libro nel promuovere la cultura e la conoscenza e nel fornire ai lettori iracheni l’opportunità di conoscere le ultime pubblicazioni arabe e internazionali. Lui ha aggiunto che il governo iracheno adotterà una serie di misure per facilitare il lavoro delle case editrici irachene e per sostenere le attività culturali e di informazione. La fiera presenta una varietà di libri in una vasta gamma di argomenti, tra cui letteratura, scienza, storia, politica e sviluppo personale. Comprende anche una serie di eventi culturali, tra cui conferenze, seminari, presentazioni di libri e mostre d’arte.

