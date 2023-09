Cresce l’occupazione in Liguria, +2,7% nel secondo trimestre 2023

“Sono quasi 17 mila in più gli occupati in Liguria rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un dato che conferma lo stato di salute e di crescita dell’economia ligure, che fa registrare incrementi occupazionali al di sopra della media nazionale (+ 1,7 %), e del nord ovest (+1,2%). Il dato sull’occupazione beneficia in particolare della crescita dell’occupazione femminile, che è del 5,8%. Diminuisce anche la disoccupazione: -13,8% in Liguria, anche qui meglio rispetto al nord ovest (-11,7%) e all’Italia (-5%)”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla crescita pari al 2,7% dell’occupazione nel secondo trimestre 2023.

In crescita gli inattivi

Sempre nel secondo trimestre 2023 scende anche il numero delle persone, tra i 15 e i 64 anni, che non cercano attivamente lavoro. Sono il 23% in meno, pari a circa 8300 persone: “Segno- aggiunge il presidente Toti – di una sempre maggiore fiducia dei liguri sulla possibilità concreta di trovare una occupazione”. “I settori che più di tutti trainano la crescita dell’occupazione ligure – spiega l’assessore al Lavoro Augusto Sartori – sono l’industria nel suo complesso (+7,3%), e in particolare il manifatturiero, una delle eccellenze produttive della Liguria, che fa registrare una crescita del 19,3%, e i servizi, dove la crescita degli occupati è del 2,4%”.

Condividi questo articolo: