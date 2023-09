Salute: Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise insieme per la prevenzione oncologica

Al via le Giornate di Prevenzione Oncologica nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in collaborazione con i Comuni di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea. La manifestazione in programma dal 22 al 24 settembre e promossa dall’istituto Europeo di Oncologia è patrocinata dall’Ente Parco, nell’ambito delle manifestazioni dei suoi 100 anni e si avvale del contributo sponsor locali e nazionali quali Cancro Primo Aiuto ETS ODV di Monza, Labaurelia di Roma, Medicalidea di Milano, Parco 1923 di Milano, Viaggi del perigeo di Roma e l’Associazione Albergatori di Pescasseroli.

Il programma

Le giornate si svolgeranno a Pescasseroli con un programma intensissimo: 400 prestazioni di screening gratuiti presso il Poliambulatorio Comunale per battere sul tempo i tumori più diffusi come quelli del seno, del polmone, della prostata e l’apparato urologico, della pelle, dell’apparato ginecologico, dell’apparato digestivo e dell’area testa e collo. Visite e test saranno effettuati da un gruppo di esperti IEO nelle varie discipline, che, per un intero fine settimana, hanno voluto mettere la loro esperienza e competenza a disposizione della popolazione del Parco. Per far questo hanno collaborato con i Medici di Medicina Generale dei Comuni coinvolti, i quali hanno preselezionato i pazienti candidabili alle visite secondo i criteri Ieo.

Educazione alla prevenzione

Oltre alle visite, le Giornate prevedono, all’apertura della manifestazione il 22 settembre, un incontro aperto alla popolazione sul tema Volersi bene, scegliere la prevenzione, con l’obiettivo di far capire l’importanza di prevenire i tumori, non aver paura di fare esami e controlli, non sottovalutare alcuni segni e sintomi. E poiché la prevenzione è prima di tutto educazione, ci sarà anche un ‘iniziativa per i bambini delle elementari sul tema della prevenzione dei tumori della pelle, nell’ambito del progetto “Il sole per amico”, promosso da Intergruppo Melanoma Italiano e ministero dell’Istruzione del Merito.

