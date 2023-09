Sostegno Apicoltura, bandi in Piemonte aperti fino al 30 settembre 2023

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha pubblicato i bandi a sostegno dell’apicoltura piemontese attivati dalla misura OCM miele, con una copertura finanziaria di 1 milione e 982 mila euro, per interventi nel periodo 1° agosto 2023 – 30 giugno 2024. Le aziende apistiche singole e le associazioni di apicoltori potranno accedere ai bandi aperti fino al 30 settembre 2023, inoltrando la domanda per i contributi finalizzati a corsi di aggiornamento, investimenti, prevenzione e promozione.

I contributi

I bandi concedono contributi per corsi di aggiornamento e formazione, assistenza tecnica e consulenza alle aziende; per investimenti nella lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, nella prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche, per il ripopolamento del patrimonio apistico, per la razionalizzazione della transumanza, acquisto attrezzature per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell’alveare e per attività di informazione e promozione dei prodotti apistici.

I beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno le Forme associate e le Singole Aziende Apistiche. Nel dettaglio, le ‘Forme associate’, costituite con atto pubblico, comprendono almeno 200 soci in possesso di P.IVA, di cui almeno 50 produttori apistici con minimo 52 alveari in zona montana e 104 alveari in zona pianura o collina. Per quanto riguarda le ‘Singole Aziende Apistiche’, con sede legale nella Regione Piemonte, le aziende conducono almeno 52 alveari, rilevati nell’ultimo censimento 2022; le aziende dispongono di locali di lavorazione dei prodotti dell’alveare e devono essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio. Come si precisa nel sito della Regione Piemonte “Le singole aziende possono presentare una sola domanda di aiuto”. La domanda di aiuto prevede un contributo del 60 % delle spese per le aziende singole apistiche, con importo minimo corrispondente ad una spesa di euro 2500 e una massima di euro 20.000 per l’acquisto di attrezzature o strumenti di lotta contro gli aggressori e malattie alveare e prevenzione; la spesa massima arriva a euro 30.000 per il miglioramento delle lavorazioni, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura. Di seguito il link ai bandi regionali bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-lapicoltura-2023-2024

