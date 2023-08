Weekend di controesodo con 11 milioni di italiani in viaggio, maltempo da lunedì

Il weekend iniziato oggi, all’insegna del ritorno a casa dalle vacanze, è il quarto e ultimo di un agosto da bollino rosso. In particolare, Anas stima un transito di circa 11 milioni di italiani in viaggio tra sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.

Traffico intenso

In vista del grande rientro, le tratte interessate dal traffico intenso sono: in particolar modo la A2 ʼAutostrada del Mediterraneoʼ in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia, la statale 16 ʼAdriaticaʼ in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 ʼDel Lago di Como e dello Splugaʼ in Lombardia, la strada statale 7 ʼAppiaʼ tra Campania e Lazio, la statale 148 ʼPontinaʼ nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare nella serata di domani.

Temporali in arrivo

Dal punto di vista climatico, ultime ore di caldo intenso e afa, poi stop all’estate con l’arrivo di una forte ondata di maltempo che porterà temporali e grandinate. Domani saranno solo otto le città da bollino rosso: oltre ad Ancona e a Messina, sono a elevato rischio di ondata di calore Palermo, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone e Roma. Già da questo fine settimana, il ciclone Poppea, proveniente dal Nord Europa, scatenerà una violenta ondata di piogge e un crollo delle temperature anche di 20 gradi rispetto a quelle attuali. In particolare, secondo gli esperti meteo, a causa del ciclone in arrivo dal Nord Europa tra oggi e domani, sono previsti i primi forti temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte e Lombardia. La perturbazione che sta per raggiungere l’Italia è quella che si verifica ogni anno per smorzare le temperature estive e salutare la calda stagione. Non sono da escludersi fenomeni meteorologici estremi. Oggi sono attesi temporali forti su Alpi e Prealpi del Nordovest, anche sulle rispettive pianure, e possibili grandinate. Anche quella di domani sarà una giornata di temporali più frequenti al Nord e via via più diffusi e fortissimi da Ovest verso Est. Il maltempo interesserà lʼItalia anche lunedì e martedì.

