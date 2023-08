Innovazione, 300 milioni per i progetti delle imprese del Sud

ROMA (ITALPRESS) – Nuove risorse per le aziende del Sud che vogliono innovare. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che assegna 300 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitività delle Pmi di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

fsc/gtr

