Anas: autostrade alle prese con maltempo e lʼeruzione dellʼEtna

È stato un lunedì da ponte di Ferragosto all’insegna del maltempo nell’area del nord-ovest del Paese, fra Piemonte e Lombardia, e in Sicilia a causa dell’eruzione dell’Etna e della conseguente chiusura dell’aeroporto di Catania. Lo ha comunicato lʼAnas, impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante della situazione stradale.

A causa del maltempo nel Nord-ovest, in Piemonte la strada statale 335 ʼDi Bardonecchiaʼ è stata temporaneamente chiusa al traffico a seguito dell’esondazione di un corso d’acqua lungo il piano viabile, dove si sono sedimentati anche fango e detriti.

Chiusa anche, in Lombardia, la strada statale 394 ʼDel Verbano Orientaleʼ, in provincia di Varese, a causa di una frana. In Sicilia sono state segnalate code per traffico intenso sulla Tangenziale di Catania nei pressi di Gravina. In Veneto code, sempre per traffico intenso, sulla SS 47 ʼDella Valsuganaʼ tra Solagna e Carpanè, in provincia di Vicenza. Inoltre, la A2 ʼAutostrada del Mediterraneʼ è stata temporaneamente bloccata per circa mezz’ora in direzione di Fisciano, in provincia di Salerno, a causa di una mucca vagante successivamente recuperata grazie all’intervento del personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

